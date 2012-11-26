«Нафтогаз» ще не подав офіційну заявку про зниження обсягу закупівлі газу у 2013 р. – Бойко

НАК «Нафтогаз України» ще не подав офіційну заявку «Газпрому» про зниження обсягу закупівлі газу у 2013 році до 18 млрд кубометрів.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Він зазначив, що на сьогодні Україна лише поінформувала російську сторону про зниження закупівлі.

«Ми озвучили нашим колегам цю цифру. Щойно ми оформимо офіційно нашу пропозицію, думаю, ми одержимо і реакцію російської сторони», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна у 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з Росії до 20 млрд куб. м.

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн. кубометрів на добу.

Раніше заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна купить цього року 40 млрд куб. м газу. Проте того ж дня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістам, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як цього, так і наступного року.

Нагадаємо, російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в строк до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Нагадаємо, що у 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.