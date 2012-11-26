«Центренерго» залучить кредит у розмірі 364 млн грн

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» має намір залучити кредит у розмірі 364 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, кредитні кошти планується залучити строком на 1 рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року компанія «Центренерго» повідомила про залучення в «Ощадбанку» кредиту на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку № 2 Трипільської ТЕС.

Компанія «Центренерго» у січні-вересні 2012 року знизила чистий прибуток на 9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 457,647 млн грн з 498,852 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірськ, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».