Україна підписала з Excelerate Energy LLC і Gas Natural SDG угоди за проектом «LNG термінал»

Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як передає кореспондент УНІАН, документи підписали 26 листопада під час церемонії початку реалізації проекту.

Угоду підписали: голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

«Американська компанія це власник плавучих заводів, і ми підписали сьогодні договір про оренду цих заводів, а іспанська компанія - це інвестори і сьогодні було підписано акціонерну угоду», - сказав Ю.Бойко.

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