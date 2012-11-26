Газ від «LNG терміналу» буде на 20% дешевше російського

Ціна на газ, що надходить від «LNG терміналу» в ГТС України, буде нижча на 20%, ніж на газ, що надходить з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Ціна на газ буде як мінімум на 20% нижча, ніж на сьогоднішній газ, що надходить на територію України», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, Україна 26 листопада підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал». Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Крім того, у понеділок, 26 листопада, Україна почала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG терміналом».

Загальна вартість будівництва газопроводу становить 1 млрд 151 млн. грн.

Будівництво планується виконувати в два етапи. Перший етап – будівництво газопроводу завдовжки 42 км. Реалізація цього етапу дозволить одержувати від «LNG терміналу» газ в обсягу до 5 млрд кубічних метрів на рік.

Другий етап – будівництво газопроводу завдовжки 23 км, що дозволять приймати від «LNG терміналу» газ у максимальному обсягу до 13,35 млрд кубічних метрів на рік.

Будівництво газопроводу здійснюватиметься власними силами держкомпанією «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.