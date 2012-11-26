Україні потрібен фіксований обсяг транзиту газу, коли РФ будує нові газопроводи - Бойко

Для України принципово важливо мати гарантовані обсяги транзиту газу з Росії до Європи через свою територію в умовах будівництва газопроводів - Південного і Північного потоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок, 26 листопада, у коментарі журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Для нас принципово важливо мати гарантовані обсяги транзиту. Це для будь-якої країни важливо, і ми не виняток. Особливо в умовах, коли Російська Федерація будує газопроводи, що створюють надмірні транзитні потужності», – сказав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.