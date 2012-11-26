Нафтогаз має намір викупляти 60% газу від «LNG-терміналу» - Каськів

НАК «Нафтогаз України» має намір викупляти щонайменше 60% газу, який надходитиме до ГТС України від майбутнього «LNG-терміналу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Нафтогаз» викуплятиме, мінімум, 60% газу, який надходитиме від «LNG-терміналу», а решту 40% купуватиме хто завгодно», - сказав В.Каськів.

Також він відзначив, що в майбутньому ринок газу України буде лібералізовано.

«Нафтогаз» зможе купувати і понад 60% газу, якщо захоче», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна 26 листопада підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Крім того, у понеділок, 26 листопада, Україна розпочала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG-терміналом».

Загальна вартість будівництва газопроводу становить 1 млрд 151 млн грн.

Будівництво планується виконувати у два етапи. Перший етап – будівництво газопроводу завдовжки 42 км. Реалізація цього етапу дозволить одержувати від «LNG-терміналу» газ в об'сязі до 5 млрд кубічних метрів на рік.

Другий етап – будівництво газопроводу завдовжки 23 км, що дозволить приймати від «LNG-терміналу» газ у максимальному об'сязі до 13,35 млрд кубічних метрів на рік.

Будівництво газопроводу здійснюватиметься власними силами держкомпанією «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, проект можуть реалізувати протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

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