«Завод з виробництва ядерного палива» збільшить статутний капітал на 160 млн грн

Українсько-російське спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива» збільшить розмір статутного капіталу на 160 млн грн - до 161,5 млн грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, дане рішення було прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів 21 листопада ц.р.

Розмір статутного капіталу планується збільшити за рахунок закритого розміщення серед акціонерів підприємства 16 тис. штук додаткових простих іменних акцій.

Також у повідомленні наголошується, що метою збільшення статутного капіталу є забезпечення операційної діяльності підприємства, а також здійснення проектних та інших робіт, необхідних для будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня ц.р. в Україні неподалік селища Смоліне (Кіровоградська обл.) було розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

Відповідно до затвердженого ТЕО, загальна вартість проекту становить близько 460 млн дол., у т.ч. першої черги - 324,5 млн дол.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50% +1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.