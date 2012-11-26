«Енергоатом» залучить 500 млн грн кредиту
НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити в «Альфа-Банку» і «Державного експортно-імпортного банку України» кредит на загальну суму 500 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, кредитні кошти будуть залучені строком на 1 рік.
Дата акцепту - 21 листопада 2012 року.
Кредитний договір сторони планують підписати до 21 грудня поточного року.
Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» має намір залучити в «Альфа-Банку» кредит на суму 300 млн грн.
Кредитний договір сторони планують підписати до 28 листопада поточного року.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом »- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.
Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.
ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстроване в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.
«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».
У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.