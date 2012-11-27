Ціна нафти росте на тлі позитивного рішення Єврогрупи по Греції

На світових торгах у вівторок, 27 листопада, ціни на нафту ростуть на тлі прийняття рішення щодо "грецького" питання.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже підвищилася на 0,14 долара, або на 0,13%, - до 111,06 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,28 долара, або на 0,32%, - до 88,02 долара за барель.

За підсумками засідання Єврогрупи, що завершилося у вівторок вранці, європолітики погодили виділення чергового траншу фіндопомоги Греції в розмірі 43,7 мільярда євро. При цьому 10,6 мільярда євро для фінансування бюджету і 23,8 мільярда євро у вигляді облігацій ЕФФС для рекапіталізації банків будуть надані в грудні. Виділення решти коштів пройде в три транші протягом першого кварталу 2013 року в залежності від виконання економічної програми.

Крім того, кредитори Греції - країни єврозони і Міжнародний валютний фонд (МВФ) - домовилися про скорочення держборгу Греції до 124% ВВП до 2020 року. Однак як саме це буде досягнуто, поки не ясно, передає Bloomberg.