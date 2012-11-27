Бурова установка «Незалежність» готова до транспортування в Україну з турецького порту

14:34, 27 листопада 2012
Енергетика
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Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» повністю готова до транспортування в Україну з турецького порту Гіресун.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Чорноморнафтогаз».

Згідно з повідомленням, на буровій установці успішно завершено всі операції з монтажу обладнання, проведено всі необхідні випробування й пусконалагоджувальні роботи.

«Залишилося дочекатися сприятливих погодних умов, оскільки в цю пору року Чорне море часто штормить, і «Незалежність» буде відбуксовано в Україну», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, великий український видобувник газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на одеському родовищі природного газу до кінця року.

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована й побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році.

Оснащена найсучаснішим обладнанням, і, разом із СПБУ «Петро Годованець», стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має найкращі характеристики в своєму класі як за глибиною постановки (до 120 м), так і за глибиною буріння (9 144 м). Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське й Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. В 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння й було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було призупинено. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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