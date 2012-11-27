МЗС РФ заявляє, що українська митниця затримує паливо для ЧФ Росії

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявляють, що митниця України затримує паливо для Чорноморського флоту Росії.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ.

«У цей час Севастопольська митниця утримує під своїм контролем понад 14 тисяч тонн дизельного палива, необхідного для виконання флотом поставлених перед ним завдань. Вона вимагає сплати податків, знов не наводячи необхідних правових підстав», - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ заявляють, що це очевидно суперечить як законодавству України, так і положенням базових угод за флотом про невтручання органів державної влади України у внутрішнє життя російських військових формувань, забезпечення збереження їхнього майна.

До того ж наголошується, що переговори з митних питань припинені українською стороною в односторонньому порядку наприкінці листопада 2011 року. Обіцянку українських партнерів провести відповідну зустріч у жовтні 2012 року не виконали.

«Тим часом українські митні органи без жодних юридичних підстав продовжують вимагати виплати податків (податку на додану вартість та акцизного податку) на вантажі, що завозяться до російських військових частин винятково з метою життєзабезпечення флоту. На ринок України вони не надходять і не стосуються торгової сфері, яка регулюється зокрема митними правилами. Подібна ситуація зберігається вже понад 14 років», - відзначають в МЗС Росії.

«Це не може не турбувати російську сторону. Дії українських митних органів явно не вписуються в рамки відносин стратегічного партнерства, які встановилися між Російською Федерацією і Україною», - йдеться в заяві.

Відзначається, що російські представники роблять кроки з врегулювання ситуації, що створилася.

За інформацією МЗС РФ переговори з усього спектру питань, пов'язаних з російським флотом, проходять недостатньо активно, всупереч зусиллям російських переговірників.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. нафтотрейдери, що входять до асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», висловили глибоку стурбованість у зв'язку з тимчасовою зупинкою митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів. Нафтотрейдери припускали, що імпорт нафтопродуктів можуть знову припинити з метою створення спецімпортера, наділеного ексклюзивним правом оформлення на митниці.

Пізніше Державна митна служба України відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями, але не для всіх учасників ринку.

На думку експертів галузі, продовження митницею призупинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит палива на АЗС України.

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