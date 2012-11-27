Фірташ не планує закупівлі газу за реверсною схемою з Європи

Голова Ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ не планує купувати газ для своїх компаній в 2013 році за реверсною схемою з Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Ми з реверсом не працюємо, ми з середньоазіатським (газом працюємо - УНІАН)», - сказав Д.Фірташ.

При цьому він не назвав обсяг імпортного газу, який планується закупити наступного року.

«Я думаю, що наприкінці року ми скажемо. Наразі рано щось говорити», - сказав Д.Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості.

Group DF планує інвестувати в 2013 році у власні підприємства азотної хімії - «Рівнеазот», «Стирол», Черкаський і Сєвєродонецький «Азот» - від 1 до 1,3 млрд грн. Інвестиції будуть спрямовані зокрема і на скорочення обсягів споживання газу.