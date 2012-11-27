Білорусь може відновити закупівлі нафти за межами Росії, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн, сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Reuters.

Білорусь, яка цього року розраховує отримати з Росії 21,5 мільйона тонн нафти, просить у Москви збільшити поставки на наступний рік до 23 мільйонів тонн, тоді як РФ погрожує скоротити постачання до 18 мільйонів.

"Ми ведемо переговори, щоб під ці обсяги ми отримали бракуючі 4-5 мільйонів тонн. Я думаю, ми домовимося... Якщо ні, то не загинемо. Нафти в світі вистачає. Кілька років тому РФ взагалі відмовилася постачати до Білорусі нафту. Ми не пропали. Ми привезли цю нафту з Азербайджану і Венесуели", - сказав О.Лукашенко.

Суперечка Росії та Білорусі про ціни призвела до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals в республіку в 2010-2011 роках, при цьому Мінськ покривав значну частку потреб у сировині за рахунок імпорту легких сортів нафти з Венесуели та Азербайджану через морські порти України і країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року поставки Azeri Light припинили, а з початку 2012 року в Білорусію повернулася російська нафта за пільговою ціною. З червня Білорусь повністю припинила закупівлі нафти у Венесуели.

"Але російський напрямок економічно вигідніше. Ми його не хотіли б втрачати, і впевнений, не втратимо", - сказав білоруський президент.

Він зазначив, що в обмін на збільшення поставок Росія вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 мільйонів тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.

"Росіяни нагально просять, щоб ми поставили їм близько 2-3 мільйонів тонн бензину. На ринкових умовах ми готові поставити", - сказав О.Лукашенко.