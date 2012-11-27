Україна скоротила виробництво бензину на 41%, дизпалива - на 46%

Україна в січні-жовтні поточного року скоротила виробництво бензину, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41%, - до 1,391 млн тонн, а дизельного палива - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в жовтні 2012 року знизилося у порівнянні з жовтнем 2011 р. на 51,4% - до 97,4 тис. тонн, а дизельного палива - на 46,9%, до 87 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні за 10 місяців поточного року знизилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 63,3% - до 623,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-жовтні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,7 млн ​​тонн, що на 49,5% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні перебуває шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді в цей час ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.