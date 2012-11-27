Споживання газу в Україні зменшилося на 10%

Україна за 10 місяців поточного року скоротила споживання газу, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 9,7% - до 41,162 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за жовтень становило 3,724 млрд куб. м, що на 22,7% нижче показників аналогічного періоду минулого року.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко наприкінці жовтня поточного року заявив, що споживання газу в Україні з початку року знизилося на 15%, що дозволило заощадити 1,8 млрд дол.

На думку експертів з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Україна могла б економити на газі 6 млрд євро.

НАК «Нафтогаз України» у січні-вересні поточного року збільшила реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.