Імпорт газу з РФ скоротився на 28%

Україна за 10 місяців 2012 року скоротити імпорт газу з Російської Федерації у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 28,2% - до 27,75 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

До того, за даними Міненерговугілля, у жовтні імпорт газу з РФ збільшився на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 3,17 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна за дев'ять місяців 2012 року збільшила імпорт російського газу в грошовому вираженні на 0,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 10,434 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в поточному році скоротить постачання російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата буде проводитися тільки за даний обсяг.

Раніше заступник глави «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» розраховує, що Україна закупить цього року 40 млрд куб. м газу.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову «бери або плати", яке поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити щонайменше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшився в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.

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