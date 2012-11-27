Україна скоротила транзит російського газу на 20%

Україна в січні-жовтні 2012 року скоротила транзит російського газу до 69,196 млрд куб. м, що на 20,2% менше показника за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у жовтні обсяг транзиту в порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 2,2% - до 6,443 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування до підземних сховищ газу.

Перед початком опалювального сезону компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, накопичила в підземних сховищах близько 20 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.