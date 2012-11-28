Ціна нафти продовжила зростання на статданих із США

На світових торгах в середу, 28 листопада, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже підвищилася на 0,24 долара, або на 0,22% - до 110,11 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,05 долара, або на 0,06% - до 87,23 долара за барель.

Згідно з статистичними даними, індекс довіри споживачів до економіки США виріс до 73,7 пункту з переглянутого жовтневого показника в 73,1 пункту, досягнувши максимальної позначки з лютого 2008 року. Аналітики очікували збільшення індексу до 73 пунктів з непереглянутих 72,2 пункту місяцем раніше.

Краще прогнозів також виявилася статистика за обсягом замовлень на товари тривалого користування. У жовтні показник не змінився, хоча очікувалося його зниження на 0,7%.

В той же час більш сильне зростання "чорного золота" обмежують дані API, за якими запаси нафти на оптових складах США виросли за минулий тиждень на 1,96 мільйона барелів, передає Bloomberg.