Іспанська Gas Natural SDG з'ясовує підписання угоди по проекту "LNG-термінал"

Іспанська компанія Gas Natural SDG, SA з'ясовує, чи мав її представник повноваження підписувати угоду про співпрацю з українською стороною з реалізації проекту «LNG-термінал» 26 листопада ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Наскільки я зрозумів, вони зараз з'ясовують технічні питання, пов'язані з тим, чи була у нього довіреність (на підписання - УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Міністр відзначив, що представник, який підписав документ, брав участь від компанії Gas Natural SDG, SA у всіх переговорах з Україною.

«Він, в усякому разі, брав участь у всіх переговорах від цієї компанії», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, дві іспанські нафтогазові компанії - Gas Natural і Enagas - у понеділок заявили, що поки не планують інвестувати в термінал з прийому та регазифікації скрапленого природного газу («LNG-термінал») в Україні, повідомляло агентство Reuters з посиланням на представників даних компаній.

«Інвестування в даний проект не входить у поточні плани Enagas», - сказав Reuter представник іспанської компанії Enagas.

«Gas Natural не підписувала жодних угод щодо інвестування в проект LNG і поки що не розглядає такої можливості у майбутньому», - сказав Reuter представник іспанської компанії Gas Natural.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, S.A. (Іспанія) угоду про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали: голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, S.A. (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

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