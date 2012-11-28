Іспанська Gas Natural SDG узяла під сумнів повноваження свого представника з LNG-терміналу

Іспанська компанія Gas Natural SDG, SA з'ясовує, чи мав її представник повноваження підписувати угоду про співпрацю з українською стороною з реалізації проекту «LNG-термінал» 26 листопада ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Наскільки я зрозумів, вони зараз з'ясовують технічні питання, пов'язані з тим, чи було в нього доручення (на підписання - УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Міністр відзначив, що представник, який підписав документ, брав участь від компанії Gas Natural SDG, SA у всіх переговорах з Україною.

«Він, в усякому разі, брав участь у всіх переговорах від цієї компанії», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, у понеділок Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Проте пізніше представник Gas Natural у коментарі агентству Reuters заявив, що компанія поки не планує інвестувати в термінал з прийому та регазифікації скрапленого природного газу («LNG-термінал») в Україні.

«Gas Natural не підписувала жодних угод щодо інвестування в проект LNG і поки не розглядає таку можливість у майбутньому», - сказав Reuters представник іспанської компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дві іспанські компанії заперечують зацікавленість українським «LNG-терміналом»

Нафтогаз має намір викуповувати 60% газу від «LNG терміналу» - Каськів

Газ від «LNG терміналу» буде на 20% дешевше російського

Азаров: початок реалізації проекту «LNG термінал» - перший крок до енергонезалежності України