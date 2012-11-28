Азаров: скраплений газ із LNG-терміналу коштуватиме вдвічі дешевше, ніж російський

Скраплений газ із LNG-терміналу обійдеться Україні вдвічі дешевше, ніж газ, що купується в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Скраплений газ для нас удвічі дешевший, ніж російський. З виходом на повну потужність терміналу в порту «Південний» Україна зможе одержувати понад 10 мільярдів кубометрів газу. Це майже половина обсягу, що Україна одержує в Росії», - сказав М.Азаров.

Прем’єр-міністр підкреслив, що "Фактично, Україна зробила перший крок до того, щоб стати самостійним гравцем на газовому ринку. Диверсифікація імпорту енергоносіїв - найбільш ефективний спосіб зниження залежності української економіки від дорогого російського газу і забезпечення національної енергетичної безпеки".

Уряд розраховує, що завдяки роботі терміналу вдасться знизити собівартість продукції вітчизняної металургії та хімічної промисловості, а значить, забезпечити конкурентоспроможність традиційного українського експорту в непростих умовах світової економічної кризи.

М.Азаров також запропонував вкладати гроші в цей проект українським інвесторам, для яких "зниження ціни на газ - питання рентабельності бізнесу".

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», який має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада ц.р. Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

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