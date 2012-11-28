ДТЕК змінив генерального директора «ДТЕК Павлоградвугілля»

Виконуючим обов'язки генерального директора «ДТЕК Павлоградвугілля» призначено Сергія Вороніна.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, зміни відбулися у зв'язку з обранням генерального директора «ДТЕК Павлоградвугілля» Артура Мартовицького народним депутатом України.

Також у повідомленні наголошується, що С.Воронін за сумісництвом обіймає посаду технічного директора підприємства і володіє його акціями в розмірі 0,0000036% (200 штук).

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

До вугільного блоку ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), Шахта «Комсомолець Донбасу» орендне підприємство «Добропіллявугілля», Шахта «Білозерська», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» і п'ять збагачувальних фабрик.