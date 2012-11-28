Україна збільшила споживання вугілля на 7%

Споживання вугілля в Україні за 10 місяців 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 6,8% - до 50,747 млн тонн, зазначається у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями за 10 місяців поточного року збільшилося на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 26,999 млн тонн.

Споживання вугілля в жовтні 2012 року порівняно з попередньому місяцем збільшилося на 4,4% - до 5,265 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за десять місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5,1% - до 71,166 млн тонн з 67,740 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже усіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні поточного року має зрости до 85 млн тонн.

Останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Вуглевидобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або на 6,693 млн тонн, порівняно з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.