Бойко сподівається, що плавучий завод із регазифікації скрапленого газу прибуде влітку

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко сподівається, що плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, який планується орендувати в американської компанії Excelerate Energy LLC, буде в Україні вже влітку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в середу, 28 листопада, журналістам.

«Ми роботу починаємо буквально із завтрашнього дня, я маю на увазі поставку плавучого заводу. Ми робимо все, щоб завод прибув улітку», - сказав Ю.Бойко.

Він відзначив, що чинником, який може продовжити терміни поставки заводу, є прокладання каналу, і зараз вирішується питання, як знайти можливість уникнути прокладання цього каналу.

Нагадаємо, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», який має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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