Каськів: відмова іспанської компанії від участі в проекті «LNG–термінал» не має принципового значення

Доха (Катар). Відмова іспанської компанії від участі в реалізації проекту «LNG-термінал» не матиме принципового значення для реалізації проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував інформацію в ЗМІ з приводу відмови іспанської компанії від участі в проекті LNG-терміналу голова Держагентства з питань інвестицій Владислав Каськів.

«...Будь-яка компанія має право ухвалити рішення на тому етапі, коли виникають юридичні наслідки. І ми, звичайно, дуже цінуємо цю дружню співпрацю, але жодного принципового значення для реалізації проекту таке рішення не матиме, бо у нас є ціле коло партнерів. Іспанська компанія жодного ексклюзиву чи принципового значення для його реалізації не мала. Тому це можна фактично вважати технічним питанням", - відзначив В.Каськів.

За його словами, "ми сподіваємося, що ця проблема має технічний характер, але якщо під тиском зрозумілих обставин іспанська сторона прийняла рішення не брати участі в проекті, то ми з розумінням поставимося до такого рішення, оскільки розуміємо, в яких умовах реалізується національний проект LNG-термінал».

За словами В.Каськіва, ключовим для України є доставка морської платформи на чорноморське узбережжя України, і це завдання наразі активно реалізується.

«Ми підписали відповідну угоду з американською компанією Excelerate Energy LLC, це компанія №1 на ринку, і зараз ми з натхненням і активно працюємо», - відзначив В.Каськів.

На питання про фінансування проекту В.Каськів відзначив, що українська сторона зі своєю участю в проекті майже готова.

«На сьогодні ми вже 4-5 місяців ведемо переговори з низкою потенційних компаній-інвесторів, які візьмуть участь у консорціумі інвесторів. Ці компанії можуть представляти різні регіони, більше того, у нас є навіть заявки з боку окремих держав – сусідів України щодо участі в цьому консорціумі, - відзначив голова Держагентства з питань інвестицій. - Для того, щоб структурувати консорціум інвесторів, необхідно ще деякий час, приблизно декілька місяців, які збігаються в часі з підготовкою вже технологічного процесу, зокрема, будівництва підводного каналу для суден».

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив, що іспанська компанія Gas Natural з'ясовує, чи мав її представник повноваження підписувати угоди про співпрацю з українською стороною з реалізації проекту «LNG-термінал» 26 листопада ц.р.

26 листопада ц.р. Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

У компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Проте пізніше представник Gas Natural в коментарі агентству Reuters заявив, що компанія поки що не планує інвестувати в термінал з приймання і регазифікації зрідженого природного газу («LNG-термінал») в Україні.

«Gas Natural не підписувала будь-яких угод з інвестування в проект LNG і поки що не розглядає такої можливості в майбутньому», - сказав Reuters представник іспанської компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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