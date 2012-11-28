Польща з 2013 року знизить ціну газу для населення на 10%

Варшава. Жителі Польщі з наступного року зможуть купувати газ для побутових потреб у середньому на 10% дешевше завдяки отриманій у листопаді знижці на паливо, що поставляється в країну від російського "Газпрому".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, зазначивши, що серед 27 держав Євросоюзу дешевше газ коштуватиме лише для громадян Румунії.

Глава польського уряду Дональд Туск, якого цитують польські ЗМІ, пояснив це тим, що Румунія забезпечує свої потреби в газі за рахунок власного видобутку на 80%, тоді як Польща - лише на третину.

Прем'єр також наголосив, що влада має намір реалізувати плани з диверсифікації постачань газу до Польщі, що повинно дозволити домогтися подальшого зниження цін на це паливо.

За даними державної нафтогазової компанії PGNIG, середній рахунок за газ, використовуваний для приготування їжі на газових плитах, знизиться до 112,5 дол. з близько 125 доларів на рік, за підігрів води - до майже 430 доларів з 475 доларів, за обігрів будинків - до 1530 дол. з більш, ніж 1700 доларів на рік.

Польська Gazeta Wyborcza відзначила, що PGNIG знизить ціну на газ для промислових споживачів всього на близько 3,3%, зауваживши, що раніше вона підвищила вартість для цієї категорії клієнтів на 15%.

Як повідомляв УНІАН, раніше PGNIG оголосила про те, що їй вдалося домогтися знижки на поставлений до Польщі російський газ, яка, за даними польського міністра держмайна Миколи Будзановського, становила понад 15%.

Компанія заявила, що отримана знижка дозволить їй знизити ціни на газ для населення з наступного року.

Довідка УНІАН. У Польщі ціни на газ встановлює спеціальний державний орган Urzęd Regulacji Energetyki, до якого PGNIG подає заявку на підвищення або зниження ціни з відповідною аргументацією, з якою URE може погодитися або ні.

Польща, яка споживає щорічно близько 14 млрд кубометрів газу, згідно з чинним до 2022 року контрактом, буде купувати у Росії понад 10 млрд кубометрів газу щорічно.

Водночас влада намагається скоротити залежність від росіян через будівництво LNG-терміналу на Балтійському узбережжі і розвиток проектів з видобутку сланцевого газу.