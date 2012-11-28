Україна розраховує знайти рішення для поставок газу з Катару

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна розраховує знайти необхідні рішення для реалізації поставок газу з Катару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у столиці Катару, відповідаючи на запитання українських журналістів про те, чи досягнуто конкретних домовленостей щодо поставок газу з Катару в Україну з транспортуванням через Туреччину.

«Зараз ми знаходимося в робочому процесі», - зазначив В.Янукович, додавши, що «така трійка представників України, Катару і Туреччини сьогодні працює над практичними рішеннями».

«В нас є надія, є ентузіазм. Знайдемо всі необхідні рішення», - сказав Президент.

За його словами, Україна розраховує, що Катар - найбільший експортер скрапленого газу у світі, стане одним із важливих постачальників сировини для проекту «LNG-термінал».

«Знаю, що представники Національного проекту «LNG-термінал» вже ведуть предметні переговори з компанією «Qatargas» щодо постачання сировини в Україну», - сказав Глава держави.

Нагадаємо, 26 листопада ц.р. Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Крім того, у понеділок, 26 листопада, Україна почала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG терміналом».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.