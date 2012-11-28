Regal Petroleum почне видобуток газу на новій свердловині Свиридівського родовища

Британська нафтогазова компанія Regal Petroleum, підконтрольна одній з найбільших інвестиційних груп в Україні - «Смарт-Холдинг», почне комерційний видобуток газу на новій свердловині Свиридівського газоконденсатного родовища (Полтавська обл.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Смарт-Холдингу».

Згідно з повідомленням, компанія завершила буріння свердловини СВ-53 на Свиридівському газоконденсатному родовищі глибиною 5450 м і провела первинні випробування.

«За підсумками випробувань дебіт свердловини стабілізувався на прогнозованому рівні - 150 тис. куб. м газу і 40 куб. м конденсату на добу, що сумарно відповідає 1187 барелів нафтового еквівалента», - сказано в повідомленні.

Також в повідомленні сказано, що в даний час проводиться демонтаж бурової установки, після чого буде вироблено її підключення до установки підготовки газу (УПГ). «Дані роботи займуть приблизно два місяці, після чого будуть проведені експлуатаційні випробування свердловини», - зазначено в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба компанії, друга свердловина - MEX-105 - на Мехедівсько-Голотовщинському родовищі (Полтавська обл.) пробурена до глибини 4650 м і наразі на ній встановлюються обсадні труби діаметром 245 мм, а потім буде продовжено буріння свердловини до проектної глибини 5250 м.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.

Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.