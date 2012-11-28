BP тимчасово заборонено укладати контракти з урядом США

Агентство з охорони навколишнього середовища США тимчасово заборонило BP і афілійованим з нею компаніям укладати нові контракти з американським урядом, посилаючись на те, що у нафтовій компанії «відсутня цілісність бізнесу», через катастрофічний розлив нафти в Мексиканській затоці, повідомляє Reuters.

«Федеральні органи виконавчої влади вдаються до цих заходів для забезпечення цілісності Федеральної програми із ведення бізнесу тільки з відповідальними особами або компаніями. Тимчасові заборони є стандартною практикою, коли задаються питання про відповідальність у кримінальній справі», - йдеться в заяві організації.

Сама компанія поки що не дає коментарів. Як відзначає Reuters, BP усвідомлювала ризик того, що їй можуть заборонити нові контракти.

У середині листопада ВР погодилася визнати себе винною і заплатити штраф в 4,5 млрд дол. додатково до тієї суми, яку компанія вже заплатила за позовами у справі про аварію на платформі у Мексиканській затоці.

Двом співробітникам British Petroleum раніше були пред'явлені звинувачення у ненавмисному вбивстві у справі про аварію на платформі в Мексиканській затоці

Вибух на буровій платформі Deepwater Horizon, яку ВР використовувала для видобутку нафти на свердловині Макондо в Мексиканській затоці, стався в квітні 2010 року. У результаті вибуху загинуло 11 людей. Аварія призвела до наймасштабнішого розливу нафти в історії США. Витік нафти завдав шкоди американським штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі, Флорида і Техас. У Мексиканську затоку вилилося, за різними оцінками, до 5 млн барелів нафти, передає "Газета.Ru".

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