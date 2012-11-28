Gas Natural заявляє, що угоду про «LNG-термінал» підписав не її представник

Іспанська компанія Gas Natural заявляє, що людина, яка 26 листопада підписала угоду про співпрацю між Державним агентством з інвестицій та управліннія національними проектами України і компанією Gas Natural (Іспанія), не є її представником.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Gas Natural.

«Людина, яка брала участь в події, що відбулася у понеділок в Києві, не є представником компанії. У зв'язку з цим компанія залишає за собою право вчинити будь-які правові дії, прийнятні під час розслідування ситуації», - говориться в повідомленні.

Компанія ще раз підтвердила, що не підписувала жодних інвестиційних контрактів і не очолювала ніяких консорціумів з реалізації цього проекту.

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Як повідомляв УНІАН, дві іспанські нафтогазові компанії – Gas Natural і Enagas – 26 листопада заявили агентству Reuters, що поки шо не планують інвестувати в термінал з прийому і регазифікації зрідженого природного газу («LNG-термінал») в Україні.

Раніше цього ж дня Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали: голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу із прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.