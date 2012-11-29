Підписант угоди від Gas Natural по «LNG терміналу» визнав, що не мав на це повноважень

Джорди Бонвехи, який 26 листопада від імені іспанської компанії Gas Natural Fenosa підписав угоду про співпрацю з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про участь компанії у реалізації проекту «LNG термінал», визнав, що не мав права підписувати цей документ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Разом з тим він зазначив, що на момент підписання документу думав, що мав такі повноваження.

"Я думав, що можу підписати (угоду), а потім узгодити це з компанією", - сказав він.

При цьому Дж.Бонвехи відмовився сказати, яку компанію представляє.

Як повідомлялося, компанія Gas Natural Fenosa направила офіційне повідомлення про те, що учасник підписання документів 26 листопада у Києві Джорди Бонвехи не представляє компанію і що компанія готова вжити до нього відповідних юридичних заходів за необхідності.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Однак через те, що він не зміг з неназваних причин бути на церемонії, документ підписав Джорді Бонвехи, який, за інформацією ЗМІ, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній.

Після підписання документа агентство Reuters з посиланням на представників компанії повідомило, що Gas Natural не планує інвестувати кошти в реалізацію проекту «LNG термінал».

Пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що представник, який підписав документ, брав участь від компанії Gas Natural SDG, SA у всіх переговорах з Україною.

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