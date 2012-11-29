Новини із США підняли ціну нафти

На світових торгах у четвер, 29 листопада, ціни на нафту ростуть на статданих із США щодо запасів "чорного золота", а також заявах влади країни стосовно вирішення питання держборгу.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,31 долара, або на 0,28%, - до 109,82 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підросла на 0,37 долара, або на 0,43%, - до 86,86 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 23 листопада, скоротилися на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1%, - до 374,1 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що показник збільшився на 350 тисяч барелів - до 374,8 мільйона барелів.

Крім того, учасників торгів обнадіяла заява президента США Барака Обами. Він чекає узгодження заходів щодо скорочення держборгу і дефіциту бюджету країни до Різдва, передає Bloomberg.