Скандал з LNG-терміналом: допонтувалися

Після кількох днів шоку від скандалу з підписанням (чи - непідписанням) угоди між Нацагентством з інвестицій України та іспанською компанією Gas Natural про співробітництво з реалізації національного проекту «LNG-термінал», ситуація стала прояснюватися. Зараз практично на 100% зрозуміло, що усе, вочевидь, сталося через елементарне «понтування» української влади (на різному рівні і, безумовно, в піку Росії) - мовляв, дивіться, які ми круті! У підсумку "понти" виявилися дуже дорогими...

Згадаймо - сам захід 26 листопада був заявлений прем'єр-міністром Миколою Азаровим як перший крок до енергетичної незалежності України і проведений особливо помпезно - початок будівництва газопроводу між ГТС і терміналом труби, відео-конференція, море преси, пряма трансляція, зарубіжні дипломати... Але якщо спробувати зрозуміти значущість даного конкретного заходу, то скільки «не вдивляйся руками і не обмацувати очима", воно "яйця ламаного і гроша виїденого не варте".

Угоди про співпрацю, підписані і з американською, і з іспанською компаніями, носять виключно рамковий характер, і за визначенням не можуть містити ніякої конкретики, не кажучи вже про якісь великі фінансові зобов'язання. До речі, зараз багато хто, не бачачи самих текстів документів, озвучує суму угоди з іспанською компанією в мільярд доларів. Звідки що береться?

Потрібно було інакше, та як же без «понтів»

Буквально за годину до початку урочистої церемонії старту реалізації проекту «LNG-термінал» українська сторона не мала підтвердження, що заявлені від іспанської сторони представники прибудуть до Києва для підписання документа. Тому угоду з Gas Natural до останнього моменту планувалося зняти з порядку денного. І це був би найправильніший крок. Однак вчинили інакше. Чому? Та, вочевидь, через сильне бажання зайвий раз «понтонутися» і «не осоромитися перед начальством». Звичайно, що більше документів підписано, то крутіше. Та ще й з "іноземним інвестором". На захід запрошено прем'єр-міністра, Президент у курсі... Потрібен був вихід зі становища, і його знайшли - використавши принцип "ляльки" (пам'ятаєте такий спосіб надурити з 90-х? Замість пачок грошей - пачки нарізаного паперу, тільки зверху і знизу докладено кілька справжніх купюр). Замість офіційного представника компанії «підсунути» людини зі складу «супроводжуючих осіб» - Джорді Бонвехі. Який у підсумку, судячи з фотографії, таки ставив свій підпис під документами. Якими мотивами він керувався - незрозуміло... Так чи інакше, проконсультувавшись «з Мадридом» (!), як потім в пресі повідомив голова координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем'янюк, Д.Бонвехі практично перед самим початком церемонії заявив, що підпише документ з іспанської сторони. Ну, слава Богу, зраділи наші. Ніхто з організаторів навіть не спромігся підтвердити у Gas Natural його повноваження.

Пізніше Д.Бонвехі визнав, що не мав права підписувати угоду. «Я думав, що можу підписати, а потім узгодити це з компанією», - сказав він. При цьому Д.Бонвехі відмовився уточнити, яку компанію насправді представляє.

В цілому, усе вийшло по-дурному й абсурдно. У далекій Іспанії новини з України, як виявилося, не просто оперативно читають, але й одразу ж реагують. У підсумку, вийшло, що перший крок України до енергетичної незалежності виявився на... граблі, які їй послужливо підсунули недбалі (або, навпаки, надмірно завзяті) чиновники.

Причому, підсумок «наполегливої» роботи, очевидно, ці ж, відповідальні за проект, чиновники передчували. Як тоді можна пояснити заяву напередодні дійства голови Нацагентства з інвестицій Владислава Каськіва, що у ЗМІ може бути розпочато «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал»? Що мається на увазі, він не конкретизував. А коли НП відбулося, «відмазався», мовляв, відмова іспанської компанії від участі в проекті не має принципового значення, «тому що у нас є ціле коло партнерів, іспанська компанія ніякого ексклюзиву або принципового значення для його реалізації не мала. Тому це можна фактично вважати технічним питанням».

Можна, звичайно, поміркувати про те, що якісь треті сторони були зацікавлені в дискредитації проекту «LNG-термінал». Але навіть якщо це так, то в даному випадку цілком можна було уникнути конфузу - просто діяти за правилами, а не виходячи зі звичних принципів "а ну ж пронесе", "хто не ризикує, той не п'є шампанське" і "де наша не пропадала"...

Експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський вважає, що скандал породжений виключно українською стороною.

«У ньому (скандалі - ред.) не варто звинувачувати нікого з-за кордону, яким би чином не подавалися мотиви. Скандалу можна було уникнути, якби була дотримана процедура підписання міжнародних документів. Зокрема, до переговорів і підготовки міжнародного двостороннього інвестиційного документа, як це видно з ЗМІ, знову не залучалися українські дипломати (з МЗС України або з Посольства України в Іспанії), які за будь-яких обставин не допустили б підписання документа без належного оформлення та фіксації повноважень осіб, які його підписують. Цього не скажеш про іспанську сторону - адже на підписанні був присутній Посол Іспанії в Україні", - зазначив Б.Соколовський.

Він переконаний, що скандал, «м'яко кажучи», не сприятиме припливу іноземних інвестицій в критично важливий для України проект, та й інвестицій в цілому, якими б щирими чи нещирими були пояснення того, що сталося.

«Ігнорування дипломатів укотре призвело до ганьби низки перших осіб держави і демонстрації світові й українському суспільству їхнього непрофесіоналізму. Пора вже навчитися спочатку зробити справу, а потім - PR-акцію. У будь-якій цивілізованій країні ще 28 листопада повинні були відбутися гучні відставки чиновників, які припустилися помилок при виконанні посадових обов'язків і таким чином зганьбили свою честь", - підкреслив Б.Соколовський.

Ну щодо "кадрових" пропозицій вирішення проблеми - за різними благодійниками країни не заржавіло.

Як і можна було очікувати, зі своєю заявою з приводу того, що сталося виступила Об'єднана опозиція «Батьківщина», зажадавши негайно притягнути до відповідальності Януковича, Азарова і Каськіва. Народний депутат, перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв назвав цей випадок шахрайською угодою з невідомим іспанським інвестором, яка може коштувати Україні мільярдних втрат і втрати територій цілих областей країни. За його словами, дана тема буде першою, яку розгляне парламент нового скликання.

За інформацією Соболєва, В.Каськів не має вищої освіти і тому взагалі не має підстав займати високу державну посаду і, відповідно, не має повноважень підписувати державні документи.

Не менш інтригуюче прозвучала вимога звільнити Каськіва і з боку... Віктора Медведчука, який у своєму блозі дуже чітко і оперативно написав, що після цього скандалу повинна завершитися держкар’єра колишнього "помаранчевого обклеювача листівками парканів". Не розвиватимемо далі тему "Хто такий В.Медведчук" в глобальному геополітичному розумінні...

І ще пара-трійка більш і менш відомих блогерів "призначили" Каськіва єдино відповідальним за скандал. Загалом, якось аж надто одноголосно зазвучали пропозиції зробити "звільненим за все" голову Нацагентства з інвестицій.

Але мабуть, поки "нагорі" ще визначаються. Ясно, що навряд чи за скандал відповідатимуть кар'єрою також прем'єр і президент, як того вимагає опозиція. Також навряд чи адекватним буде рішення покласти всю відповідальність за міжнародний скандал зовсім вже на рядових учасників процесу.

У будь-якому випадку зрозуміло, що кадрові рішення ухвалено буде. Залишається інтрига: чи «підуть» таки главу Нацагентства Каськіва або керівника проекту LNG-термінал Дем'янюка?

Юрій Ходжаян (УНІАН)

P.S. До речі, сьогодні сам Каськів заявив, що готовий піти у відставку, якщо "це сприятиме реалізації проекту".