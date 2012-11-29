НКРЕ дозволила двом компаніям постачання газу за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​дозволила двом приватним компаніям поставки газу в об'ємі 20 млн куб. м за нерегульованим тарифом.

Відповідне рішення ухвалила НКРЕ на засіданні 29 листопада.

Згідно з ухваленим рішенням, компанія «Верена-Трейд» (м. Київ) поставлятиме газ в об'ємі до 10 млн куб. м; «Аріона-Торг» (м. Київ) - також до 10 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня НКРЕ видала дозволи трьом приватним компаніям на постачання газу в об'ємі 1,5 млрд куб. м за нерегульованим тарифом.

3 жовтня поточного року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, яким забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.