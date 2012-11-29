Корпоратизація "дочок" Нафтогазу завершиться до кінця року

Осло. До кінця поточного року планується завершити корпоратизацію дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз Україна» - «Укртрансгаз» і «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні в Осло під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця цього року ми плануємо завершити корпоратизацію дочірніх підприємств «Укртрангазу» і «Укргазвидобування», - сказав він.

В.Макуха також відзначив, що проходить реформування НАК «Нафтогаз України», і зараз триває робота з виділення непрофільних активів компанії.

«На нашу думку, це дозволить істотно підвищити ефективність роботи компанії, прозорість її операцій і зробить її більш привабливою для інвесторів», - сказав В.Макуха.

Нагадаємо, В.Макуха є членом делегації, яка супроводжує М.Азарова під час його офіційного візиту до Норвегії 29-30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Згідно з тендерною документацією, метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з основних напрямах діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС по кожному з напрямів.

Нагадаємо, 28 квітня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування по магістральних трубопроводах і зберігання у підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою і на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування по магістральних трубопроводах і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, забороняється.

Крім того, 13 червня 2012 р. Кабмін прийняв розпорядження № 360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення на Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за узгодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

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