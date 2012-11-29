«Нафтогаз» і компанія Новінського підписали меморандум про стратегічну співпрацю

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і дочірня компанія однієї з найбільших інвестиційних груп України «Смарт-Холдингу» – «Смарт Мерітайм Груп» підписали меморандум про стратегічну співпрацю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

Згідно з меморандумом, пріоритетними напрямами співпраці компаній стане відновлення і розвиток технологічного флоту компанії «Чорноморнафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, «Смарт-Холдинг», підконтрольний українському бізнесмену Вадиму Новінському, сконцентрував 90,2516% акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод» (м. Миколаїв) у чотирьох кіпрських компаніях.

Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG) – найбільший суднобудівний холдинг України. Заснований у 2009 році для управління морськими господарськими активами «Смарт-Холдингу». SMG об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.

«Смарт-Холдинг» – одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Сьогодні на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових родовищ і 1 нафтове родовище.