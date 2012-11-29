НКРЕ збільшила статутну потужність «ДТЕК Західенерго» до 4,628 ГВт

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​збільшила встановлену потужність енергогенеруючої компанії «ДТЕК Західенерго» на 21 МВт - до 4628,5 МВт з 4607,5 МВт.

Відповідне рішення ухвалили НКРЕ на засіданні 29 листопада.

Зміна встановленої потужності пов'язана з модернізацією Бурштинської ТЕС.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДПЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 72,2% акцій компанії. Блокпакет «Західенерго» у розмірі 25% акцій міститься у НАК "Енергетична компанія України".

«ДТЕК» створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.