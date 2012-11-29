Україна до кінця року подасть заявку на приєднання до ІПВГ - Азаров

Україна до кінця року подасть заявку на приєднання до міжнародної «Ініціативи прозорості видобувних галузей» (ІПВГ, Extractive Industries Transparency Initiative), штаб квартира якої розміщується в Осло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в Осло на брифінгу після проведення зустрічі з представниками енергетичних компаній Норвегії.

М.Азаров зазначив, що за прискорення приєднання України висловився представник цієї організації під час форуму.

«Він жартома сказав, що зараз дві країни розглядаються до вступу: США і Україна. Цікаво, хто раніше з них вступить», - сказав М.Азаров.

*** Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) (Extractive IndustriesTransparency Initiative, EITI) - міжнародний стандарт прозорості доходів від видобувної промисловості. Реалізація ІПВГ – процес, що вимагає обов'язкової участі представників уряду, парламенту, видобувних компаній і громадянського суспільства.

ІПВГ реалізується в 33 країнах світу, включаючи Норвегію, Індонезію, Азербайджан, Монголію та Перу. Казахстан бере участь у реалізації ІПВГ з 2005 року.

На міжнародному рівні діє багатостороннє Правління ІПВГ, що визначає стандарти й процедури ІПВГ.