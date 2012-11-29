DTEK Holdings надав «ДТЕК Дніпроенерго» кредитну лінію на 51 млн грн

Керуюча компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкрила підконтрольній енергогенеруючій компанії «ДТЕК Дніпроенерго» кредитну лінію на суму 51 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії «ДТЕК Дніпроенерго», оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір про надання кредиту сторони підписали 23 листопада.

Кредитні кошти залучаються строком на 6 років під 9% річних.

Як повідомляв УНІАН, раніше керуюча компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкрила підконтрольної енергогенеруючої компанії «Київенерго» кредитну лінію на суму 185,9 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).