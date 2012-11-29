«Донбасенерго» закупить у «Траст Інвест» вугілля на 2,475 млрд грн

Державна енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» має намір закупити кам'яне вугілля у приватної компанії «Траст Інвест» (м. Донецьк) на загальну суму 2,475 млрд грн для споживання в 2013 році.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує закупити 1 млн. тонн вугілля групи А, 500 тис. тонн групи А1 і 1 млн тонн групи П.

Кінцевий термін підписання договору на поставку - 26 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, державна енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» має намір закупити кам'яне вугілля у оператора оптового ринку вугільної продукції - державного підприємства "Вугілля України" на загальну суму 1,243 млрд грн для споживання в 2013 році.

«Донбасенерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 6 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 305,375 млн грн з 50,026 млн грн.

Наприкінці серпня 2012 Фонд державного майна України переніс дату проведення приватизаційного аукціону з продажу 60,7% держпакету акцій «Донбасенерго» з серпня на грудень 2012 року.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт. Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

У середині жовтня 2012 міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.