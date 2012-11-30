Ціни на нафту поповзли вниз після різкого зростання напередодні

На світових торгах у п'ятницю, 30 листопада, ціни на нафту знижуються після досягнення верхньої межі торговельного діапазону напередодні.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,22 долара, або на 0,2%, - до 110,53 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,33 долара, або на 0,37%, - до 87,74 долара за барель.

Ефект дала і статистика зі США. Так, кількість незавершених угод із продажу будинків у країні зросла в жовтні на 5,2%, у той час як аналітики припускали зростання лише на 1%. Кількість угод досягла максимуму з березня 2007 року.

Крім того, за другою оцінкою Мінторгу, ВВП США виріс у третьому кварталі на 2,7%. За першою оцінкою економічне зростання оцінювалося на рівні 2%, передає Blomberg.