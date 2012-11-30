Азаров заявляє, що Україна закуповуватиме у РФ щонайбільше 20 млрд куб. м газу на рік

Україна в найближчі роки має намір закуповувати у Росії щонайбільше 20 млрд кубометрів газу на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі.

«Ми поставили завдання у найближчі роки купувати максимум 18-20 млрд куб. газу», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада міністр вугільної промисловості України Юрій Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році знизити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів з 27,5 млрд кубометрів у поточному році. Однак офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже втрачено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше ніж за півроку до початку поставок. Отже, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в термін до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яке поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити щонайменше 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

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