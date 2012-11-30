Україна готова обговорювати з Норвегією питання щодо поставки газу на «LNG-термінал»

Осло. Україна готова обговорювати з Норвегією питання щодо поставки скрапленого газу на «LNG-термінал», який планується збудувати під Одесою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі.

«Ми розраховуємо, що після завершення будівництва (терміналу – УНІАН) ми матимемо можливість купувати приблизно 10 млрд кубометрів скрапленого газу за діючими, як ми орієнтуємося, спотовими цінами, які зараз приблизно в 2,5 рази нижчі за російський газ, який ми купуємо. І тут ми теж могли б співробітничати з Норвегією в цьому плані», – сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада Україна почала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG-терміналом».

Загальна вартість будівництва газопроводу становить 1 млрд 151 млн грн.

Будівництво плануюють виконувати в два етапи. Перший етап – будівництво газопроводу завдовжки 42 км. Реалізація цього етапу дасть змогу одержувати від «LNG-терміналу» газ в обсязі до 5 млрд кубічних метрів на рік.

Другий етап – будівництво газопроводу завдовжки 23 км, які дадуть змогу приймати від «LNG-терміналу» газ у максимальному обсязі до 13,35 млрд кубічних метрів на рік.

Будівництво газопроводу здійснюватиметься власними силами держкомпанією «Укртрансгаз».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Скандал з LNG-терміналом: допонтувалися