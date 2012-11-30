Україна планує видобувати 20-30 млрд куб. м сланцевого газу на рік - Азаров

Осло. Україна в найближчі 5-10 років планує вийти на видобування сланцевого газу в обсязі 20-30 млрд кубометрів щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі в Осло.

«Ми розраховуємо, що вже в найближчі 5-10 років ми вийдемо на видобування обсягів сланцевого газу щонайменше 20-30 млрд кубометрів на рік», – сказав М.Азаров.

Нагадаємо, 29 листопада М.Азаров під час зустрічі з представниками енергетичних компаній Норвегії заявив, що запаси сланцевого газу в Україні оцінюються в 7 трлн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Україна оголосила конкурси на укладання угоди про розподіл продукції за Юзовською (Донецька і Харківська області) і Олеською (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладання угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell, відповідно.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції і Норвегії.

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