«Енергоатом» відновив переговори зі «Сбербанком Росії» щодо фінансування будівництва енергоблоків ХАЕС

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, відновило переговорний процес зі «Сбербанком Росії» про фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляється у відповіді на запит УНІАН, підписаний виконуючим обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріоном Кімом.

«З початку листопада поточного року ДП НАЕК «Енергоатом» відновив переговорний процес з ВАТ «Сбербанк Росії» про виділення фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - зазначається у повідомленні. До того ж уточнюється, що на цей момент ведуться підготовчі роботи з формування умов майбутньої угоди.

Водночас, «Енергоатом» заперечує інформацію про те, що підписання кредитної угоди зі «Сбербанком Росії» про фінансування цього проекту затримується через українську сторону.

«Ця інформація не відповідає дійсності. На сьогодні в ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжуються переговори з ВАТ «Сбербанк Росії» щодо фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня п.р. у інтерв'ю агентству генеральний представник ДК «Росатом» на території України Олександр Мертен заявив, що проект кредитної угоди знаходиться в «Енергоатомі», куди його направив «Сбербанк Росії». За словами О.Мертена, Росія, насамперед, зацікавлена у наданні українською стороною державних гарантій для покриття ризиків кредитування.

6 вересня поточного року Верховна Рада України ухвалила загалом Закон України «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС припинили в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.