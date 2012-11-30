Держінвестпроект заявляє про «повне врегулювання» непорозуміння з Gas Natural Fenosa

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України відрапортувало про «повне врегулювання» непорозуміння з іспанською нафтогазовою компанією Gas Natural Fenosa у зв'язку із підписанням 26 листопада угоди про співпрацю в реалізації проекту «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомила прес-служба агентства.

Gas Natural Fenosa проінформувала українську сторону, що Джорді Сарда Бонвіт (Jordi Sarda Bonvehi), який 26 листопада підписав угоду з Держінвестпроектом від імені цієї компанії, не володів відповідними повноваженнями.

Зі свого боку Держінвестпроект взяв до відома інформацію Gas Natural Fenosa і зазначив, що підписана угода не передбачала якихось фінансових або юридичних зобов'язань.

Також Держінвестпроект повідомляє, що звернувся до президента компанії «Gas Natural Fenosa» Сальвадора Габарро Серра (Salvador Gabarrо Serra) з пропозицією про особисту зустріч для обговорення перспектив співпраці.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Однак через те, що він не зміг з невідомих причин бути на церемонії, документ підписав Джорді Бонвіт, який, як пізніше заявила компанія, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній .

Джорді Бонвіт через кілька днів після підписання угоди визнав, що не мав права підписувати цей документ.

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