Другий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі

Найбільша в Україні Запорізька АЕС у п'ятницю, 30 листопада, підключила другий енергоблок до енергомережі, після його відключення 29 листопада дією системи захисту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, енергоблок підключили до енергомережі об 11 годині 13 хвилин.

За інформацією Держінспекції з ядерного регулювання, 29 листопада о 18 годині 40 хвилин спрацювала сигналізація: «Захист від внутрішніх пошкоджень генератора», реакторна установка була розвантажена до 39% від номінальної потужності.

Як можливу ​​причину порушення Держінспекція вказала відмову блоку живлення системи збудження ротора генератора.

За інформацією «Енергоатому», в Україні станом на 30 листопада в роботі перебувають 14 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС.

На першому блоці Хмельницької АЕС - 15-а доба капітального планового ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок ЗАЕС ввели в експлуатацію у 1984 р., шостий - у 1995 р.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

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