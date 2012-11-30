Осло. Норвегія зацікавлена ​​у співпраці з Україною, а, зокрема, у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в п'ятницю, 30 листопада, в Осло на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції.

«Потенціал співробітництва існує у трьох сферах. По-перше, поставки газу або безпосередньо, або через спотовий ринок Європи. По-друге, участь норвезьких компаній в освоєнні українських родовищ газу, а великі родовища в Україні є. По-третє, норвезькі компанії могли б брати участь у розвитку транспортної інфраструктури», - сказав Й.Столтенберг.

Що стосується можливості закупівлі Україною скрапленого газу у Норвегії, то цим питанням, відзначив прем'єр, займаються виключно норвезькі комерційні структури, які працюють на ринку.

Уряд Норвегії, підкреслив Й.Столтенберг, лише створює умови для можливості розширення клієнтів.

«Ми готові розширювати коло своїх клієнтів щодо поставок газу», - підкреслив Й.Столтенберг.