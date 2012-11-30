Росія завершує вивчення дна Чорного моря, де пройде «Південний потік»

Москва. Росія завершує комплексні інженерно-геологічні дослідження у винятковій економічній зоні Туреччини в Чорному морі, де пройде «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив помічник Президента РФ Юрій Ушаков.

«Територією Туреччини пройде ділянка трубопроводу «Південний потік». Російська сторона завершує комплексні інженерно-геологічні дослідження у винятковій економічній зоні Туреччини в Чорному морі», - сказав він.

Помічник Президента РФ зазначив, що зміцнюється взаємодія РФ і Туреччини в енергетичній сфері. За його словами, Росія для Туреччини – головний і надійний постачальник природного газу (близько 60% турецького газового імпорту).

При цьому Ю.Ушаков нагадав, що 7 грудня поблизу Анапи відбудеться урочиста церемонія зварювання «першого стику» газопроводу.

За його словами, запрошення для участі в цьому заході направлені міністру навколишнього середовища і міського господарства і міністру енергетики і природних ресурсів.

3 грудня Президент Російської Федерації Володимир Путін на запрошення прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана відвідає Стамбул для участі в третьому засіданні Ради співпраці вищого рівня.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення щодо проекту вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки понад 900 км, максимальна глибина – понад 2 км, проектна потужність – 63 млрд куб. м.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall та французька EDF – по 15%.