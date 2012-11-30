Борг населення за електроенергію збільшився на 10,5%

Борг населення за електроенергію перед енергопостачальними компаніями в січні-жовтні цього року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,5% - до 12,5 млрд грн.

Про це йдеться в протоколі засідання колегії Міністерства енергетики і вугільної промисловості, закріпленому наказом міністерства №926 від 26 листопада 2012 року.

Згідно з документом, з початку року рівень розрахунків споживачів за електроенергію становив 98,4%.

Довідка УНІАН. Борг населення за електроенергію перед енергопостачальними компаніями у 2011 році збільшився проти 2010 року на 19,8% - до 11,655 млрд грн (станом на 1 січня 2012 року).

Споживання електроенергії в Україні в січні-жовтні 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,4% - до 124,13 млрд кВт/год. із 123,664 млрд кВт/год.